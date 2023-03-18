В конце прошлого года Криштиану Роналду решил покинуть Европу. Эксфорвард Манчестер Юнайтед подписал контракт с Аль-Насром из Саудовской Аравии, пишет 24 канал.

По теме Самые оплачиваемые спортсмены в истории: Криштиану Роналду только на пятом месте в списке Португалец сразу начал зажигать. В десяти играх CR7 забил 9 голов и отдал две результативные передачи. В последнем матче его Аль-Наср противостоял дома аутсайдеру чемпионата – команде Абха.

Хозяева были близки к провалу. В середине первого тайма Аль-Наср пропустил, и этот минимальный счет держался почти до окончания матча. Впрочем, одним из спасателей "сине-желтых" стал как раз Роналду.

Читайте также Если будет большая зарплата, чем у Роналду: Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии На 78 минуте Криштиану подошел к исполнению штрафного удара. Нападающий нанес мощный удар метров с 30-ти, пробив кипера гостей. Этот мяч позволил Аль-Насре сравнять счет, а перед компенсированным временем хозяева получили право на пенальти.

Видеообзор матча Аль-Наср – Абха:

К отметке подошел не Роналду, а Талиска и реализовал удар. Триумф разрешил Аль-Насру остаться на втором месте в турнирной таблице, в одном балле позади Аль-Иттихада.

Стоит знать. В чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду всего за два месяца забил 9 голов. Это позволяет ему идти шестым в гонке бомбардиров. Лидером является нападающий Аль-Иттихада Абдерразак Хамдалла с 15 мячами.