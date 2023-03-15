На следующей неделе стартует квалификация к чемпионату Европы-2024. Свой путь к финальному турниру начнет сборная Швеции.

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Ибра поведет Швецию на Евро-2024

Шведский футбольный союз объявил заявку на стартовые матчи отбора. Среди сборников, вызванных на мартовские матчи, оказался 41-летний Златан Ибрагимович. Главный тренер Швеции Янне Андерссон очень рассчитывает на опыт форварда.

"Мы со Златаном всегда были на связи, в том числе во время его травмы. Сейчас он чувствует себя хорошо, может внести свой вклад на поле. Его личность и опыт также много добавляют команде. В этом смысле он уникален, но идея в том , что он приходит и вносит свой вклад в игру, иначе я бы не вызвал его.

Я не вижу его в стартовом составе. Он больше похож на то, к чему привык в Милане, в игровых ситуациях. Дальше все будет зависеть от того, как обстоят дела в играх и от его возможностей. Златан очень хочет внести свой вклад", – сказал Андерсон.

Отметим, что Ибрагимович из-за травмы пропустил почти весь прошлый год. В нынешнем сезоне он всего три раза появлялся на поле в составе Милана.

Достойно внимания! Сборная Швеции в марте сыграет два матча по отбору к Евро-2024: 24 марта "сине-желтые" сыграют против Бельгии, а 27 марта со сборной Азербайджана.

Легенда сборной Швеции