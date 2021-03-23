39-летний нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции. Форвард не смог сдержать слез на пресс-конференции национальной команды.

Трогательное возвращение

В понедельник, 22 марта, Ибрагимович прибыл в расположение шведской сборной и принял участие в пресс-конференции. Златан последний раз выходил в футболке национальной команды еще в 2016 году. После этого швед заявил, что завершает карьеру на уровне сборных.

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К нападающему было много вопросов, а после одного из них швед не сдержал слез. Вопрос касался реакции семьи футболиста на возвращение в национальную команду. Златан ответил, что это не слишком хороший вопрос. А его сын Винсент плакал, когда отец уехал в лагерь шведской команды, но сейчас уже все в хорошо.

Отвечая на этот вопрос Ибрагимович вытирал слезы с лица. Пресс-конференцию даже пришлось на некоторое время остановить, но после перерыва Златан нашел в себе силы и продолжил отвечать представителям СМИ.

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team pic.twitter.com/FHljVukLM4 — The Sun Football (@TheSunFootball) March 22, 2021

К слову, футболист уже полностью залечил травму бедра и готов к мартовским поединкам сборной в отборе на чемпионат мира-2022. Швеция сыграет три поединка за 6 дней, поэтому стоит ожидать ротаций в составе.

Матчи Швеции в марте

Грузия (25 марта)

Косово (28 марта)

Эстония (31 марта)

16 марта в интернете появилась шокирующая новость о вызове одного из лучших шведских футболистов в истории в национальную команду. Ибрагимович – лучший бомбардир в истории шведской сборной. Впервые дебютировал за национальную команду в 2001 году. В 116 матчах швед забил 62 гола. Златан четыре раза играл на Евро и дважды на чемпионатах мира.