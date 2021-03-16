Златан Ибрагимович переживает "вторую молодость" в Милане. Забивной нападающий благодаря хорошей игре получил вызов в сборную Швеции.

Возвращение Ибрагимовича

Последний раз Златан Ибрагимович выходил в футболке шведской сборной аж в 2016 году, когда завершил выступления за национальную команду. Тогда футболист покинул сборную после Евро-2016 из-за конфликта с тренером Янне Андерссоном.

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39-летний форвард попал в расширенный список на мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года и товарищеский поединок против Эстонии. Все встречи Швеция проведет в короткий срок – за 6 дней.

Против кого сыграет Швеция

Грузия (25 марта)

Косово (28 марта)

Эстония (31 марта)

Сейчас форвард восстанавливается от травмы бедра, которую получил в матче Серии А против Ромы. Один из лидеров Милана не сможет помочь команде в ответном матче Лиги Европы против МЮ.

К слову, Ибрагимович – лучший бомбардир в истории сборной Швеции. Впервые дебютировал за шведскую сборную в далеком 2001 году. За 116 матчей швед забил 62 результативных выстрела. Златан четыре раза играл на чемпионатах Европы и дважды на чемпионатах мира.