Ювентус – Милан 0:3

Голы: Браим Диас, 45, Ребич, 78, Томори, 82

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На перерыв "россонери" ушли при минимальном преимуществе на табло. Уже в компенсированное время гол в раздевалку оформил Браим Диас.

Во второй половине встречи отличный шанс удвоить разрыв в счете не использовал Кессье, не реализовав пенальти. Однако Ребич и Томори свои мячи забили, доведя дело до разгрома.

Аталанта и Милан опережают Наполи в турнирной таблице на два очка. Ювентус расположился на пятом месте, отставая от неаполитанцев на один пункт.

Кроме того Ювентус впервые с 2011 года проигрывает дома Милану.

Ювентус – Милан видеообзор