Ювентус – Милан 0:3
Голы: Браим Диас, 45, Ребич, 78, Томори, 82
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На перерыв "россонери" ушли при минимальном преимуществе на табло. Уже в компенсированное время гол в раздевалку оформил Браим Диас.
Во второй половине встречи отличный шанс удвоить разрыв в счете не использовал Кессье, не реализовав пенальти. Однако Ребич и Томори свои мячи забили, доведя дело до разгрома.
- Аталанта и Милан опережают Наполи в турнирной таблице на два очка. Ювентус расположился на пятом месте, отставая от неаполитанцев на один пункт.
- Кроме того Ювентус впервые с 2011 года проигрывает дома Милану.
Ювентус – Милан видеообзор