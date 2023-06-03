Поединок 38-го тура Серии А сезона 2022/2023 станет последним для Ибрагимовича в футболке "Россонери". Шведский нападающий может продолжить карьеру в Италии.

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Златан Ибрагимович проведет свой последний матч в статусе игрока Милана во встрече с Вероной, которой "красно-черные" завершат нынешнюю кампанию. Форвард травмирован, поэтому на поле, скорее всего, не появится, однако итальянский коллектив все же готовит напыщенному шведскому форварду прощальную церемонию на домашнем стадионе Сан-Сиро. Милан же, в свою очередь, стал инициатором прекращения сотрудничества со Златаном, поскольку руководство клуба решило, что лучше будет не продлевать контракт с маститым форвардом.

Несмотря на слухи о том, что шведский нападающий готовится заканчивать карьеру, 41-летний Ибрагимович все же не планирует вешать свои "уникальные" бутсы на гвоздь. Шведский форвард может продолжить свой футбольный путь в той же Италии. однако в менее именитом клубе. Златана сватают в Монцу, которая завершит сезон Серии А в середине турнирной таблицы. Златан не "сразился" такого предложения, даже приняв во внимание то, что тщеславный нападающий в прошлом сезоне выигрывал с Миланом чемпионат Италии.

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