Поединок 38-го тура Серии А сезона 2022/2023 станет последним для Ибрагимовича в футболке "Россонери". Шведский нападающий может продолжить карьеру в Италии.
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Не списывайте легенду
Златан Ибрагимович проведет свой последний матч в статусе игрока Милана во встрече с Вероной, которой "красно-черные" завершат нынешнюю кампанию. Форвард травмирован, поэтому на поле, скорее всего, не появится, однако итальянский коллектив все же готовит напыщенному шведскому форварду прощальную церемонию на домашнем стадионе Сан-Сиро. Милан же, в свою очередь, стал инициатором прекращения сотрудничества со Златаном, поскольку руководство клуба решило, что лучше будет не продлевать контракт с маститым форвардом.
Несмотря на слухи о том, что шведский нападающий готовится заканчивать карьеру, 41-летний Ибрагимович все же не планирует вешать свои "уникальные" бутсы на гвоздь. Шведский форвард может продолжить свой футбольный путь в той же Италии. однако в менее именитом клубе. Златана сватают в Монцу, которая завершит сезон Серии А в середине турнирной таблицы. Златан не "сразился" такого предложения, даже приняв во внимание то, что тщеславный нападающий в прошлом сезоне выигрывал с Миланом чемпионат Италии.
Театр одного актера
- Напыщенный шведский нападающий сменил за свою карьеру немало клубов и в каждом считал себя звездой. В частности, футболист поиграл в Мальме, Аякси, Ювентусе, Интере, Барселоне, Милане, ПСЖ, МЮ и Лос-Анджелес Гэлакси.
- О титулах Златана и говорить нечего. Футболист выигрывал чемпионат Нидерландов, Италии, Франции и Испании по нескольку раз. Также неоднократно выигрывал национальные кубки. Футболисту пока не удалось ни разу выиграть Лигу Чемпионов, а вот Лига Европы покорилась шведу вместе с МЮ.
- Индивидуальных наград Златану тоже хватает. Футболист не раз становился лучшим игроком соревнований и Швеции. Также Златан выигрывал "награду Франца Пушкаша" за лучший гол сезона, который он оформил из-за пределов штрафной через себя.
- В общем, Златан провел выдающуюся карьеру. Игрок сыграл 833 матча, забил 496 голов и отдал 195 ассистов.