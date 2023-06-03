Поєдинок 38-го туру Серії А сезону 2022/2023 стане останнім для Ібрагімовіча у футболці "россонері". Шведський форвард може продовжити кар'єру в Італії.
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Не списуйте легенду
Златан Ібрагімовіч проведе свій останній матч у статусі гравця Мілана у зустрічі з Вероною, якою "червоно-чорні" завершать нинішню кампанію. Форвард травмований, тому на полі, скоріше за все, не з'явиться, проте італійський колектив все ж готує пихатому шведському форварду прощальну церемонію на домашньому стадіоні Сан-Сіро. Мілан ж у свою чергу став ініціатором припинення співпраці зі Златаном, оскільки керівництво клубу вирішило, що краще буде не продовжувати контракт з маститим форвардом.
Не дивлячись на чутки про те, що шведський нападник готується закінчувати кар'єру, 41-річний Ібрагімовіч все ж не планує ще вішати свої "унікальні" бутси на цвях. Шведський форвард може продовжити свій футбольний шлях у тій ж Італії. проте у менш іменитому клубі. Златана сватають у Монцу, яка завершить сезон Серії А в середині турнірної таблиці. Златан не "згидився" такої пропозицї, навіть взявши до уваги те, що пихатий нападник минулого сезону вигравав з Міланом чемпіонат Італії.
Театр одного актора
- Пихатий шведський нападник змінив за свою кар'єру чимало клубів і в кожному вважав себе зіркою. Зокрема футболіст пограв у Мальме, Аяксі, Ювентусі, Інтері, Барселоні, Мілані, ПСЖ, МЮ та Лос-Анджелес Гелаксі.
- Про титули Златана годі й говорити. Футболіст вигравав чемпіонат Нідерландів, Італії, Франції та Іспанії по декілька разів. Також неодноразово вигравав національні кубки. Футболіст поки що не вдалось жодного разу виграти Лігу Чемпіонів, а от Ліга Європи підкорилась шведу разом з МЮ.
- Індивідуальних нагород Златану також вистачає. Футболіст неодноразово ставав найкращим гравцем змагань та Швеції. Також Златан вигравав "нагороду Франца Пушкаша" за найкращий гол сезону, який він оформив з-за меж штрафного майданчика через себе.
- Загалом Златан провів видатну кар'єру. Гравець зіграв 833 матчі, забив 496 голів та віддав 195 асистів.