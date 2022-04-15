Зинченко вступился за одноклубника: в МанСити назвали украинца лучшим игроком команды

Концовка четвертьфинала Лиги чемпионов Атлетико – Манчестер Сити была очень эмоциональной. Один из эпизодов закончился толкотней между футболистами.

Украинец продемонстрировал характер

Участие в этой схватке принял украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко, размещавшийся в тот момент за пределами поля. Все началось с того, что Фелипе сбил Фила Фодена.

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Тогда разбираться к ним подбежал вспыльчивый Стефан Савич. Защитник Атлетико взялся поднимать с газона соперника. Но при игроке "горожан" вступился Зинченко, он мгновенно встал на защиту Фодена, лежавшего на поле.

Александр продемонстрировал настоящий характер и то, что футболисты Сити готовы вступиться друг за друга.

Отметим, что украинец так и не появился на футбольном поле в матче в Мадриде.



Зинченко вступился за Фодена / Фото Getty Images

После поединка, закончившегося "сухой" мировой 0:0, игроки МанСити отметили такой поступок украинца. Они внутри команды сочли Александра лучшим футболистом матча. Это поведение Зинченко добавило мотивации Сити, чтобы продолжать борьбу за трофеи на трех фронтах.

К слову. МанСити по итогам двух матчей (0:1) пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом". Первый полуфинал пройдет 26 апреля. Ответный матч – 4 мая.

Отметим, что уже в подтрибунном помещении между футболистами снова вспыхнули эмоции. Но до потасовки дело не дошло, в схватку вмешались правоохранительные органы и персонал клубов.

Карьера Зинченко в МанСити