Не попал в список игроков "на выход"
В Манчестер Сити пройдет небольшая ротация состава. Однако в число игроков, которые могут покинуть команду, не попал Александр Зинченко.
Интересно узнать Миколенко получил трогательное письмо от стюарда, передавшего материальную помощь украинцам
Тренерский штаб во главе с Пепом Гвардиолой видит украинца в расположении команды и дальше. Зинченко не покинет "горожан" в летнее трансферное межсезонье.
Манчестер Сити после 31 тура занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Гвардиолы завоевали уже 74 очка.
10 апреля "горожане" расписали боевую мировую с Ливерпулем 2:2. Зинченко попал в заявку на игру, но так и не появился на футбольном поле.
Карьера Зинченко в МанСити
- 30 июня 2017 Александр Зинченко поставил подпись под контрактом с "горожанами".
- За все время так и не стал стабильным игроком основания.
- Его соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 украинец уже отыграл 18 поединков, в которых дважды ассистировал партнерам по команде.