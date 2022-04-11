Не попал в список игроков "на выход"

В Манчестер Сити пройдет небольшая ротация состава. Однако в число игроков, которые могут покинуть команду, не попал Александр Зинченко.

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Тренерский штаб во главе с Пепом Гвардиолой видит украинца в расположении команды и дальше. Зинченко не покинет "горожан" в летнее трансферное межсезонье.

Манчестер Сити после 31 тура занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Гвардиолы завоевали уже 74 очка.

10 апреля "горожане" расписали боевую мировую с Ливерпулем 2:2. Зинченко попал в заявку на игру, но так и не появился на футбольном поле.

Карьера Зинченко в МанСити