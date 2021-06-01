Наш соотечественник написал, что он и его одноклубники старались сделать все возможное для победы в решающем поединке.
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Александр отметил, что этот сезон выдался крайне непростым для него из-за большого количества нагрузок, и пообещал, что "горожане" станут сильнее после этой неудачи.
Невозможно сейчас описать мои чувства. Мы старались отдать все наши силы на поле. В течение всего сезона мы работали как звери, но этого оказалось мало. Мы вернемся и будем еще сильнее. И я уверен, что Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, потому что клуб этого заслуживает,
– заявил Зинченко.
Челси – Манчестер Сити: коротко о матче
- В финале Лиги чемпионов Челси одержал минимальную победу над Манчестер Сити благодаря Каю Гаверцу, который забил единственный гол в матче.
- Александр Зинченко был признан лучшим игроком МанСити в проигранном поединке.