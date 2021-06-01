Наш співвітчизник написав, що він і його одноклубники намагалися зробити все можливе для перемоги у вирішальному поєдинку.

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Олександр зазначив, що цей сезон видався вкрай непростим для нього через велику кількість навантажень, і пообіцяв, що "містяни" стануть сильнішими після цієї невдачі.

Неможливо зараз описати мої почуття. Ми намагалися віддати всі наші сили на полі. Протягом всього сезону ми працювали, як звірі, але цього виявилося мало. Ми повернемося і будемо ще сильніше. І я впевнений, що Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів , тому що клуб цього заслуговує,

– заявив Зінченко.

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