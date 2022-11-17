Зинченко стал жертвой желудочной инфекции, но провел почти весь матч за Арсенал
Источник:Evening Standard
В предыдущем туре АПЛ Арсенал гостил на поле Вулверхэмптона. Некоторые футболисты лондонского клуба вышли на футбольное поле, несмотря на проблемы со здоровьем.
Сразу несколько игроков Арсенала испытали проблемы с желудком. К сожалению, в этот список вошел и Александр Зинченко.
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Желудочная эпидемия в Арсенале
Хотя украинец, как настоящий профессионал, отыграл практически весь поединок. Александр появился на поле с первых минут и ушел отдыхать уже в компенсированное время. Вместо него в игру вступил Седрик Соареш.
Меньше повезло Джаке. Микель Артета вынужден был менять швейцарца уже на 16-й минуте первого тайма. Оба покинули поле из-за проблем с желудком.
Кроме них, еще два игрока лондонского клуба стали жертвами желудочной инфекции.К слову. Зинченко провел 9-й матч после перехода в Арсенал, у которых отличился одним ассистом.
Даже такие проблемы со здоровьем не помешали Арсеналу одержать выездную победу над Вулверхэмптоном 0:2. Добычу принес дубль капитана Мартина Эдегора.
После победного матча Зинченко подошел к гостевой трибуне , чтобы поблагодарить фанатов Арсенала за поддержку.
"Канониры" гарантировали себе лидерство в АПЛ до начала ЧМ-2022. За 14 сыгранных матчей подопечные Артеты набрали 37 очков, что на 5 баллов больше, чем получил Манчестер Сити, идущий вторым в турнирной таблице.
- Перерыв в чемпионате Арсенал заполнит турниром , в котором примут участие Ливерпуль, Милан и Лион. Первая встреча против Лиона состоится 8 декабря.
- Первый официальный матч в АПЛ "канониры" сыграют 26 декабря против Вест Хэма.