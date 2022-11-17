Зинченко стал жертвой желудочной инфекции, но провел почти весь матч за Арсенал

В предыдущем туре АПЛ Арсенал гостил на поле Вулверхэмптона. Некоторые футболисты лондонского клуба вышли на футбольное поле, несмотря на проблемы со здоровьем.

Сразу несколько игроков Арсенала испытали проблемы с желудком. К сожалению, в этот список вошел и Александр Зинченко.

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Желудочная эпидемия в Арсенале

Хотя украинец, как настоящий профессионал, отыграл практически весь поединок. Александр появился на поле с первых минут и ушел отдыхать уже в компенсированное время. Вместо него в игру вступил Седрик Соареш.

Меньше повезло Джаке. Микель Артета вынужден был менять швейцарца уже на 16-й минуте первого тайма. Оба покинули поле из-за проблем с желудком.

Кроме них, еще два игрока лондонского клуба стали жертвами желудочной инфекции.

Зинченко провел 9-й матч после перехода в Арсенал, у которых отличился одним ассистом.

Даже такие проблемы со здоровьем не помешали Арсеналу одержать выездную победу над Вулверхэмптоном 0:2. Добычу принес дубль капитана Мартина Эдегора.

После победного матча Зинченко подошел к гостевой трибуне , чтобы поблагодарить фанатов Арсенала за поддержку.

"Канониры" гарантировали себе лидерство в АПЛ до начала ЧМ-2022. За 14 сыгранных матчей подопечные Артеты набрали 37 очков, что на 5 баллов больше, чем получил Манчестер Сити, идущий вторым в турнирной таблице.