Уже 20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу. Из-за необычного начала мирового турнира все европейские чемпионаты взяли паузу. Однако это не значит, что игроки, которые не поехали в Катар, будут наслаждаться отпуском.
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Лондонский Арсенал, в котором выступает Александр Зинченко, будет поддерживать игровой тонус в ОАЭ. Там на дубайском стадионе "Аль-Мактум" состоятся матчи мини-турнира. Помимо Арсенала, в соревнованиях примут участие Ливерпуль, Лион и Милан.
Главный тренер "канониров" Микель Артета считает, что благодаря турниру в Дубае команда лучше подготовится к поединкам Премьер-лиги.
Мы с нетерпением ждем момента, чтобы провести время вместе на тренировочной площадке в более теплом климате. Это будет приятное изменение обстановки и отличная возможность для нас упорно поработать и подготовиться ко второй половине сезона.
– сказал специалист.
Календарь матчей мини-турнира
- 8 декабря. Арсенал – Лион
- 11 декабря. Ливерпуль – Лион
- 13 декабря. Арсенал – Милан
- 16 декабря. Ливерпуль – Милан