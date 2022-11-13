Дубль капитана Арсенала Мартина Эдегора принес "канонирам" победу со счетом 0:2. Эта победа над Вулверхэмптоном позволила команде Микеля Артеты оторваться от ближайшего конкурента, который является Манчестер Сити, пишет 24 канал .

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Их любовь взаимна

Теперь преимущество над "горожанами" составляет 5 очков. Напомним, что в этом туре Мансити неожиданно проиграл Брентфорду 1:2.

Приложился к победе Арсенала Александр Зинченко. Левый защитник вышел в стартовом составе и был заменен только в компенсированное время матча. Вместо него на футбольном поле появился Седрик Соареш.

После победного поединка Зинченко наедине подошел к гостевой трибуне, которую заполнили фанаты лондонского клуба. Александр поблагодарил болельщиков за поддержку и поцеловал эмблему Арсенала на своей футболке.

Фанаты "канониров" в тот момент пели песню об одном из лидеров сборной Украины. С первых своих матчей в Арсенале Зинченко влюбил в себя болельщиков лондонского клуба.

Символический момент, ведь Зинченко мечтал перейти когда-нибудь в Арсенал.

Зинченко поблагодарил фанатов за поддержку: смотрите видео

Зинченко провел 9-й матч по футболке лондонского клуба. Недавно Александр вернулся в общую группу после травмы.