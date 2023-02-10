Оба хотят побеждать, – Зинченко сравнил наставников Арсенала и МанСити

Микель Артета может привести Арсенал к 14-му чемпионству в Англии. Александр Зинченко на фоне победного пути сравнил испанского тренера "канониров" со своим бывшим наставником из МанСити Пепом Гвардиолой.

Левый защитник лондонского клуба уже успел поиграть под руководством обоих наставников. Интересно, что Александр Зинченко выступал в Манчестер Сити еще тогда, когда помощником Пепа Гвардиолы был Микель Артета.

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Зинченко: Между Артетой и Гвардиолой много общего

Напомним, что с лета 2016-го по декабрь 2019-го Артета был помощником главного тренера "горожан" Гвардиолы, руководящего командой до настоящего времени. После чего Микель отправился в свободное плавание и возглавил Арсенал.

Зинченко же поиграл за МанСити с июня 2017-го по июль 2022-го. Поэтому Александру есть кого с кем сравнить.

Я знал Микеля еще со времен Сити Он отличный тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все люди немного разные, и между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное,

– сказал Зинченко.

Уже под полноценным руководством Артеты Зинченко может получить свой пятый титул чемпиона Англии. Арсенал с 50 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая как раз МанСити Гвардиолы на 5 баллов.

Между командами состоялась недавно одна очная встреча в Кубке Англии, которая закончилась минимальной победой Сити 1:0. Но этот матч не будет очень важным для "канониров", делающих ставку на чемпионат.

Следующая их встреча, но уже в АПЛ состоится 15 февраля на поле Арсенала.