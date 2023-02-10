Левый защитник лондонского клуба уже успел поиграть под руководством обоих наставников. Интересно, что Александр Зинченко выступал в Манчестер Сити еще тогда, когда помощником Пепа Гвардиолы был Микель Артета.

Читайте также Поставил в пример Зинченко: Гвардиола вспомнил "универсальность" украинца по МанСити

Зинченко: Между Артетой и Гвардиолой много общего

Напомним, что с лета 2016-го по декабрь 2019-го Артета был помощником главного тренера "горожан" Гвардиолы, руководящего командой до настоящего времени. После чего Микель отправился в свободное плавание и возглавил Арсенал.

Зинченко же поиграл за МанСити с июня 2017-го по июль 2022-го. Поэтому Александру есть кого с кем сравнить.

Я знал Микеля еще со времен Сити Он отличный тренер. Между Артетой и Гвардиолой много общего, но очевидно, что все люди немного разные, и между ними есть некоторая разница. Но сходство в том, что они оба хотят побеждать в каждой игре, и это самое главное,

– сказал Зинченко.

Уже под полноценным руководством Артеты Зинченко может получить свой пятый титул чемпиона Англии. Арсенал с 50 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая как раз МанСити Гвардиолы на 5 баллов.

Между командами состоялась недавно одна очная встреча в Кубке Англии, которая закончилась минимальной победой Сити 1:0. Но этот матч не будет очень важным для "канониров", делающих ставку на чемпионат.

Следующая их встреча, но уже в АПЛ состоится 15 февраля на поле Арсенала.

К слову. Зинченко провел за лондонский клуб после перехода из МанСити уже 17 матчей, отличившихся дебютной голевой передачей. Болельщики признали Александра лучшим футболистом "канониров" в январе.