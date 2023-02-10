Лівий захисник лондонського клубу вже встиг пограти під керівництвом обох наставників. Цікаво, що Олександр Зінченко виступав у Манчестер Сіті ще тоді, коли помічником Пепа Гвардіоли був Мікель Артета.

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Зінченко: Між Артетою та Гвардіолою багато спільного

Нагадаємо, що з літа 2016-го по грудень 2019-го років Артета був помічником головного тренера "містян" Гвардіоли, який керує командою до теперішнього часу. Після чого Мікель пішов у вільне плавання та очолив Арсенал.

Зінченко ж пограв за МанСіті з червня 2017-го по липень 2022-го років. Тому Олександру є кого з ким порівняти.

Я знав Мікеля ще з часів Сіті Він чудовий тренер. Між Артетою і Гвардіолою багато спільного, але очевидно, що всі люди трохи різні, і між ними є деяка різниця. Але схожість у тому, що вони обоє хочуть перемагати у кожній грі, і це найголовніше,

– сказав Зінченко.

Вже під повноцінним керівництвом Артети Зінченко може здобути свій п'ятий титул чемпіона Англії. Арсенал із 50 очками лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи якраз МанСіті Гвардіоли на 5 балів.

Між командами вже відбулась нещодавно одна очна зустріч у Кубку Англії, яка закінчилась мінімальною перемогою Сіті 1:0. Але цей матч не буде дуже важливим для "канонірів", які роблять ставку на чемпіонат.

Наступна їх зустріч, але вже в АПЛ, відбудеться 15 лютого на полі Арсенала.

До слова. Зінченко провів за лондонський клуб після переходу з МанСіті вже 17 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Уболівальники визнали Олександра найкращим футболістом "канонірів" у січні.