26-летний левый защитник выступал за "горожан" с июня 2017-го по июль 2022-го. Александр Зинченко провел в футболке МанСити 128 матчей, в которых отличился 2 голами и 12 ассистами.

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Гвардиола: Многие годы люди говорили, что мы слабы.

Пеп Гвардиола использовал украинца на левом фланге защиты. Хотя Зинченко не получал много игровой практики за эти пять лет, но имел очень теплые отношения с испанским наставником. Это подтверждает, что Гвардиола вспомнил Зину в одном из своих нынешних интервью, когда Александр уже выступает за Арсенал.

"Много лет люди говорили, что мы слабы. После того, как мы выиграли лигу со 100 очками, люди сказали, что мы слабее. Во-первых, я этого не признаю. Во-вторых, если бы я это сказал, то признал бы, что мои игроки недостаточно хорошие. Я никогда не понимаю тренеров, которые говорят, что команда плохая и ей нужно семь новых игроков. Я должен с ними поговорить, я должен их тренировать", – сказал Пеп.

"Мы много лет играли с Александром Зинченко на этой позиции, когда он был 10-м номером"

"Все игроки хорошие. Если мы сможем играть по нашей системе, в которую мы верим, отдельные игроки будут расти. Поэтому я не признаю, что игроки плохие. Конечно, они хорошие. Моя работа – сделать так, чтобы они чувствовали себя хорошо, играли хорошо и развивались", – добавил испанский тренер МанСити.

Гвардиола поставил в пример своим нынешним футболистам Зинченко, игравшему на левом фланге обороны, но мог легко закрывать позицию в центре поля.

Способность выходить в полузащиту по обороне? У нас есть игроки, которые могут действовать внутри. На фланге, возможно, может только Серхио Гомес. Но у нас опорным хавбеком играл Фабиан Делф и набрали 100 очков. Мы много лет играли с Александром Зинченко на этой позиции, когда он был 10-м номером. Если все открыты и говорят, что могут это сделать, это не проблема,

– ответил тренер "горожан".

К слову. В МанСити только один футболист, играющий на левом фланге защиты. Этим игроком упомянут Гвардиолой Серхио Гомес. Также у "горожан" на этой позиции играет Бенджамин Менди, восстанавливающийся после травмы колена.

Отметим, что всю карьеру в МанСити Зинченко провел под руководством Гвардиолы.

Зинченко после ухода в Арсенал уже даже провел одну игру на "Сити оф Манчестер" против бывшего клуба. Этот поединок в Кубке Англии закончился минимальным поражением "канониров" 1:0. Единственный и победный гол в матче забил Натан Аке на 64-й минуте второго тайма.

Бывший клуб Зинченко МанСити и нынешняя команда Александра Арсенал сражаются за чемпионство в АПЛ в сезоне-2022/2023. "Канониры" опережают "горожан" на 5 баллов - 50 против 45 у синего Манчестера. У обоих клубов равное количество сыгранных матчей – по 20 поединков.