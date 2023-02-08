Зинченко в голосовании набрал 48% голосов болельщиков. И обошел Эдди Нкения и Мартина Одегарда, занявшие второе и третье место соответственно.

Для Зинченко это первая награда лучшего игрока команды после перехода в Арсенал летом 2022 года. До этого в Англии он выступал за Манчестер Сити.

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В январе Зинченко сыграл во всех пяти матчах Арсенала. В трех матчах АПЛ он выходил в стартовом составе (команда набрала семь из девяти очков) и только в матчах кубка Англии – на замену. Он активно подключался к атакам своей команды, сделав 232 результативных паса (87% точность пасов).

Арсенал в этом сезоне сражается за победу в АПЛ. Канониры занимают первое место в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на пять очков, а также имея матч в запасе.