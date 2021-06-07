Первый раз пенальти в этом матче пробивал Андрей Ярмоленко. Когда же арбитр в первом тайме еще один раз назначил пенальти, то на этот раз пробивать отправился именно Александр Зинченко.

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Как пояснил Зинченко, это было связано с тем, что он пообещал своей жене забить гол. А уже после того, как был забит гол, он запихнул мяч себе под футболку. Так футболисты, как правило, празднуют беременность своих жен.

"Я думаю, что штатным пенальтистом у нас остается Андрей Ярмоленко. Я взял у него мяч, поскольку пообещал своей жене забить гол. И наконец я его все же забил", – рассказал Александр Зинченко.

Стоит отметить, что его жена – журналистка Влада Седан. Пара ожидает первенца. И Влада Седан была на этом матче. И именно она принимала комментарий в Зинченко после игры.

При этом 7 июня 2021 года проходит два года с момента легендарного поцелуя Зинченко и Седан. Тогда игрок расцеловал ведущую в прямом эфире после матча против Сербии. И стало известно, что они встречаются. Впоследствии пара поженилась.

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