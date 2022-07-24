Дебют мечты: Зинченко впервые сыграл за Арсенал, "канониры" уничтожили Челси
Только 22 июля Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. Как уже 24 июля провел дебютный матч в футболке "канониров".
Яркая игра украинца
Лондонский Арсенал закончил предсезонный сбор в США. "Канониры" на мажорной ноте возвращается домой. Подопечные Микеля Артеты разнесли другой лондонский клуб "Челси", пишет 24 канал.
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Четыре мяча влетели в сетку ворот "аристократов". Челси же не ответило даже голом престижа. Ноли на табло уже на 15-й минуте размочил новичок команды Габриэл Жезуш. Еще до перерыва преимущество Арсеанала удвоил Мартин Эдегор.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров". После отдыха украинца на футбольном поле заменил Нуну Тавареш. Во второй 45-минутке голы в свой актив записать Букайо Сака и Альбер Самби Локонга.К слову. Зинченко подписал контракт с Арсеналом до конца июня 2026, воплотив свою мечту детства в реальность. Александр будет выступать с 35-м номером на спине.
В итоге – 4:0, убедительная победа Арсенала над Челси. Маленькая репетиция перед лондонским дерби в АПЛ.
Четвертая победа подряд для команды Артеты на предсезонном сборе за океаном. До этого Арсенал победил Нюрнберг (3:5), Эвертон (2:0) и Орландо Сити (1:3).
Арсенал – Челси: видеообзор матча