Дебют мечты: Зинченко впервые сыграл за Арсенал, "канониры" уничтожили Челси

Только 22 июля Александр Зинченко официально стал игроком Арсенала. Как уже 24 июля провел дебютный матч в футболке "канониров".

Яркая игра украинца

Лондонский Арсенал закончил предсезонный сбор в США. "Канониры" на мажорной ноте возвращается домой. Подопечные Микеля Артеты разнесли другой лондонский клуб "Челси", пишет 24 канал.

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Четыре мяча влетели в сетку ворот "аристократов". Челси же не ответило даже голом престижа. Ноли на табло уже на 15-й минуте размочил новичок команды Габриэл Жезуш. Еще до перерыва преимущество Арсеанала удвоил Мартин Эдегор.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров". После отдыха украинца на футбольном поле заменил Нуну Тавареш. Во второй 45-минутке голы в свой актив записать Букайо Сака и Альбер Самби Локонга.

В итоге – 4:0, убедительная победа Арсенала над Челси. Маленькая репетиция перед лондонским дерби в АПЛ.

Четвертая победа подряд для команды Артеты на предсезонном сборе за океаном. До этого Арсенал победил Нюрнберг (3:5), Эвертон (2:0) и Орландо Сити (1:3).

Арсенал – Челси: видеообзор матча