Жена футболиста: В футболках Сити мы создали свою семью

Жена футболиста Влада Зинченко трогательно простилась с МанСити в своих соцсетях. Она поделилась теплыми кадрами, связанными с "горожанами".

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"Впервые футболку Сити я одела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже был частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать свое место на трибунах.



Семья Зинченко / Фото с инстаграмма Влады

В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках Сити мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых мы равняемся.

Дочь футболиста с наставником "горожан" / Фото из инстаграмма Влады

Мы листаем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я еще с большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, которым является Манчестер Сити. Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все Сити. Для меня Манчестер навсегда останется синим", – написала в своем инстаграмме Влада.

Зинченко вместе с дочерью Евой / Фото с инстаграмма жены футболиста

Переход Зинченко в Арсенал