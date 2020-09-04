Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, что команда Швейцарии создала немало проблем в стартовом матче Лиги наций.

Украинцы одержали победу со счетом 2:1, а сам Зинченко забил победный мяч и посвятил его погибшему от коронавируса врачу национальной команды Ашоту Худаеву, пишет 24 канал.

​К теме: Сборная Украины в тяжелом матче победила Швейцарию в элитном дивизионе Лиги наций: видео

"В первом пропущенном мяче я где-то не добежал. У нас есть проблемы, но мы не видели друг друга около года. Может, это сказалось. Нужно больше придерживать мяч впереди, чтобы команда могла отдохнуть.

Что касается моего гола, то могу признаться, что когда я забил похожий мяч за "Манчестер Сити", то я подавал. Но сегодня я ставлю все свои новые поставленные зубы, что я именно бил по воротам,

– признался Зинченко.

Победный гол

Этот гол защитника "Мансити" стал победным в этом поединке. На послематчевой пресконференции голкипер швейцарцев отметил результативный удар Зинченко. По его словам, Швейцария продемонстрировала хорошую игру, но не сумела реализовать созданные моменты.

Зоммер взял всю вину за первый пропущенный результативный удар на себя. Он считает, что гол, это его ошибка. По его мнению, именно после этого удара команде стало играть сложнее.

Гол Александра Зинченко в матче против Швейцарии