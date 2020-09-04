Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався, що команда Швейцарії створила чимало проблем в стартовому матчі Ліги націй.

Українці здобули перемогу з рахунком 2:1, а сам Зінченко забив переможний м'яч і присвятив його загиблому від коронавірусу лікарю національної команди Ашоту Худаєву, пише 24 канал.

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"У першому пропущеному м'ячі я десь не добіг. У нас є проблеми, але ми не бачили один одного близько року. Може, це позначилося. Потрібно більше притримувати м'яч попереду, щоб команда могла відпочити.

Що стосується мого голу, то можу зізнатися, що коли я забив схожий м'яч за "Манчестер Сіті", то я подавав. Але сьогодні я ставлю всі свої нові поставлені зуби, що я саме бив по воротах,

– зізнався Зінченко.

Переможний гол

Цей гол захисника "МанСіті" став переможним у цьому поєдинку. На післяматчевій пресконференції голкіпер швейцарців відзначив результативний удар Зінченка. За його словами, Швейцарія продемонструвала хорошу гру, але не зуміла реалізувати створені моменти.

Зоммер взяв всю провину за перший пропущений результативний удар на себе. Він вважає, що гол, це його помилка. На його думку, саме після цього удару команді стало грати складніше.