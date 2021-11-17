Зинченко приблизился к топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины

Александр Зинченко открыл счет в матче Босния и Герцеговина – Украина. Футболист Манчестер Сити забил свой восьмой гол в карьере у футбольной национальной команды.

К первому юбилею еще два мяча

24-летний полузащитник забил важный гол в ворота боснийцев. Футболист получил место в стартовом составе "сине-желтых", а на 58-й минуте размочил нули на табло в последнем поединке сборной в 2021 году.

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Цыганков прострелили с фланга в штрафную, где мяч нашел ногу Ярмоленко и после сброса направился к Зинченко. Александру ничего не оставалось, как забить в пустые ворота.

Для Зинченко этот гол стал уже восьмым в футболке национальной команды страны. Теперь левый защитник Манчестер Сити занимает 12-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной. Чтобы войти в десятку лучших Зинченко нужно забить всего один гол.

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Топ-10 этого списка замыкает Андрей Гусин, который в 2014 году трагически погиб на автодроме "Чайка" под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом. За свою карьеру динамовец забил 9 мячей. Идентичное количество голов имеет Андрей Воробей, уже тоже завершивший карьеру.

Топ-10 лучших бомбардиров сборной Украины (в голах)

Андрей Шевченко – 48

Андрей Ярмоленко – 44

Евгений Коноплянка – 21

Сергей Ребров – 15

Олег Гусев – 13

Роман Яремчук – 12

Сергей Назаренко – 12

Евгений Селезнев – 11

Андрей Воробей – 9

Андрей Гусин – 9

Из этих десяти футболистов только четверо не повесили бутсы на гвоздь. Однако Коноплянка и Селезнев давно не вызываются в главную команду страны. Только Яремчук и Ярмоленко продолжают быть лидерами сборной.

Кому забивал Зинченко