"Манчестер Сити" презентовал новую форму на следующий сезон в АПЛ. Форма выполнена в необычных цветах для клуба, а в презентации принял участие левый защитник украинец Александр Зинченко

Украинец представил третий комплект игровой формы "горожан". Фотографиями поделился официальный сайт клуба.

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Нестандартные цвета "МанСити"

Создатели формы черпали вдохновение в культурном наследии Манчестера, также они смотрели на популярные среди молодежи тенденции 60-х и 90-х годов.

По словам главы отдела по управлению продуктовой линейкой Puma Дэвида Бремонда для дизайна использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку.

Комплект выполнен в необычном для "горожан" розовом цвете. Дизайнеры разработали уникальный эксклюзивный узор пейсли на футболках. Резервная форма "МанСити" объединяет футбол, музыку и моду.

Также в презентации приняли участие Рахим Стерлинг и Габриэл Жесус.

Что такое узор пейсли?

Это орнаментальная композиция, состоящая из повторяющихся элементов каплевидной формы в одном направлении или зеркальном или в произвольном. Свободное пространство может быть занято декоративными элементами в растительном стиле, кругами и другими графическими элементами.

Добавим, что первый матч команды Гвардиолы был перенесен из-за того, что "МанСити" довольно поздно закончил выступление в еврокубках. Поэтому команде нужно время на отдых и подготовку к сезону.