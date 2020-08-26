24 августа защитник сборной Украины и "Манчестер Cити" Александр Зинченко женился на своей девушке, известной журналистке Владе Седан.

В марте Александр Зинченко и Влада Седан стали мужем и женой, расписавшись в Великобритании. Впрочем, само торжество состоялось уже в Украине, пишет 24 канал.

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Александр Зинченко и Влада Седан поженились / Фото: Facebook Юлии Сапроновой

Вместе с парой праздничный момент разделили приглашенные гости, среди которых были всем известные украинцы. Поздравить молодоженов пришли партнеры Александра по сборной страны, наставник команды Андрей Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко и другие.

В самый ответственный момент Зинченко не сдержал эмоций и расплакался. Настоящие эмоции любящего мужчины.



Александр Зинченко расплакался / Фото: скриншот

"Это точно самый счастливый день в моей жизни. Он запомнился искренними слезами моего мужа. И эти слезы говорят гораздо больше, чем слова и даже поступки. В этот момент я еще раз убедилась, что это мой человек", – сказала Влада Седан.

"Слезы? Это, наверное, какая-то защитная реакция, которую ты никогда не объяснишь и не опишешь. Это исходит изнутри, от сердца", – отметил Александр Зинченко в беседе с журналистами программы "Футбол NEWS".

Реакция гостей

Целый десант "Шахтера" поздравил Александра и Владу с началом семейной жизни. На праздновании побывали защитники дончан Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитник Тарас Степаненко, а также основной вратарь команды Андрей Пятов. Кроме того, посетил свадьбу и Евгений Коноплянка.

"Это была потрясающая свадьба! Будьте счастливы!!! Любите и берегите друг друга", – восхищается Маргарита Степаненко, жена игрока сборной Украины Тараса Степаненко.

"Клятвы выставлю без звука. Но не плакать было невозможно!" – написала Юлия Пятова, жена голкипера национальной команды Андрея Пятова.

"Без слов, все такие красивые, хоть в диснеевском мультике снимайся", – написала в Instagram Юлия Кривцова, жена футболиста сборной Украины Сергея Кривцова.

Кто развлекал гостей

На мероприятии выступили поп-звезды Дан Балан, Монатик и Вера Брежнева.