"Манчестер Сіті" презентував нову форму на наступний сезон в АПЛ. Форма виконана у незвичайних кольорах для клубу, а у презентації взяв участь лівий захисник українець Олександр Зінченко

Українець презентував третій комплект ігрової форми "городян". Світлинами поділився офіційний сайт клубу.

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Нестандартні кольори "МанСіті"

Творці форми черпали натхнення у культурній спадщині Манчестера, також вони дивились на популярні серед молоді тенденції 60-х і 90-х років.

За словами глави відділу з управління продуктовою лінійкою Puma Девіда Бремонда, для дизайну використовували троянду і три річки з герба клубу, щоб створити цю унікальну футболку.

Комплект виконаний у незвичному для "городян" рожевому кольорі. Дизайнери розробили унікальний ексклюзивний візерунок пейслі на футболках. Резервна форма "МанСіті" об'єднує футбол, музику та моду.

Також у презентації взяли участь Рахім Стерлінг та Габріел Жесус.

Що таке візерунок пейслі? Це орнаментальна композиція, що складається з повторюваних елементів каплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному. Вільний простір може бути зайнято декоративними елементами в рослинному стилі, колами та іншими графічними елементами.

Додамо, що перший матч команди Гвардіоли був перенесений через те, що "МанСіті" доволі пізно закінчив виступ в єврокубках. Тому команді потрібне час на відпочинок та підготовку до сезону.