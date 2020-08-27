Зінченко презентував нову оригінальну форму "МанСіті": фото та відео
"Манчестер Сіті" презентував нову форму на наступний сезон в АПЛ. Форма виконана у незвичайних кольорах для клубу, а у презентації взяв участь лівий захисник українець Олександр Зінченко
Українець презентував третій комплект ігрової форми "городян". Світлинами поділився офіційний сайт клубу.
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Нестандартні кольори "МанСіті"
Творці форми черпали натхнення у культурній спадщині Манчестера, також вони дивились на популярні серед молоді тенденції 60-х і 90-х років.
За словами глави відділу з управління продуктовою лінійкою Puma Девіда Бремонда, для дизайну використовували троянду і три річки з герба клубу, щоб створити цю унікальну футболку.
Комплект виконаний у незвичному для "городян" рожевому кольорі. Дизайнери розробили унікальний ексклюзивний візерунок пейслі на футболках. Резервна форма "МанСіті" об'єднує футбол, музику та моду.
Також у презентації взяли участь Рахім Стерлінг та Габріел Жесус.
Що таке візерунок пейслі?Це орнаментальна композиція, що складається з повторюваних елементів каплеподібної форми в одному напрямку або дзеркальному, або в довільному. Вільний простір може бути зайнято декоративними елементами в рослинному стилі, колами та іншими графічними елементами.
Додамо, що перший матч команди Гвардіоли був перенесений через те, що "МанСіті" доволі пізно закінчив виступ в єврокубках. Тому команді потрібне час на відпочинок та підготовку до сезону.