Переписывает историю украинцев в еврокубках
Александр Зинченко отыграл весь полуфинальный поединок против Реала в Лиге чемпионов. Украинец помог "горожанам" одержать домашнюю победу перед ответным матчем (4:3).
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Из-под украинского Бензема забил свой первый гол в матче, но Александр организовал гол для Бернарда Силвы.
Благодаря этой игре Зинченко пополнил ряды украинских футболистов-легионеров, сыгравших на столь высоком уровне. В этот список входят только Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Защитник МанСити во второй раз выступает в полуфинале Лиги чемпионов.
Однако, чтобы достичь результата Шевченко, нужно сыграть на этой стадии еще два сезона подряд. Бывший наставник сборной Украины четырежды подряд играл в 1/2 финала турнира (2005 – 2008 годы).
В нынешнем сезоне Зинченко провел за "горожан" 22 матча, в которых сделал три ассиста.