Переписывает историю украинцев в еврокубках

Александр Зинченко отыграл весь полуфинальный поединок против Реала в Лиге чемпионов. Украинец помог "горожанам" одержать домашнюю победу перед ответным матчем (4:3).

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Из-под украинского Бензема забил свой первый гол в матче, но Александр организовал гол для Бернарда Силвы.

Благодаря этой игре Зинченко пополнил ряды украинских футболистов-легионеров, сыгравших на столь высоком уровне. В этот список входят только Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Защитник МанСити во второй раз выступает в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним. В минувшем сезоне МанСити в полуфинале обыграл ПСЖ с общим счетом двух встреч – 4:1. Зинченко в первом поединке вышел на замену, а во втором матче начал со старта, получив желтую карточку.

Однако, чтобы достичь результата Шевченко, нужно сыграть на этой стадии еще два сезона подряд. Бывший наставник сборной Украины четырежды подряд играл в 1/2 финала турнира (2005 – 2008 годы).

В нынешнем сезоне Зинченко провел за "горожан" 22 матча, в которых сделал три ассиста.

К слову. Ответный матч между МанСити и Реалом состоится 4 мая.