Переписує історію українців у єврокубках

Олександр Зінченко відіграв увесь півфінальний поєдинок проти Реала у Лізі чемпіонів. Українець допоміг "містянам" здобути домашню перемогу перед матчем-відповіддю (4:3).

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З-під українця Бензема забив свій перший гол у матчі, але Олександр організував гол для Бернарду Сілви.

Завдяки цій грі Зінченко поповнив ряди українських футболістів-легіонерів, які зіграли на такому високому рівні. У цей список входить лише Андрій Шевченко та Анатолій Тимощук. Захисник МанСіті вдруге поспіль виступає у півфіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо. У минулому сезоні МанСіті у півфіналі переграв ПСЖ із загальним рахунком двох зустрічей – 4:1. Зінченко у першому поєдинку вийшов на заміну, а у другому матчі розпочав зі старту, отримавши жовту картку.

Однак, щоб досягнути результату Шевченка потрібно зіграти на цій стадії ще два сезони поспіль. Колишній наставник збірної України чотири рази поспіль грав в 1/2 фіналу турніру у складі Мілана та Челсі (2005 – 2008 роки).

У нинішньому сезоні Зінченко провів за "містян" 22 матчів, у яких зробив три асисти.

До слова. Матч-відповідь між МанСіті та Реалом відбудеться 4 травня.