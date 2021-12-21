Зинченко попал в символическую сборную АПЛ

Украинец Александр Зинченко – один из лучших футболистов 18-го тура английской Премьер-лиги. Соответствующий рейтинг опубликовал статистический портал WhoScored.

Зинченко один из лучших в туре

Александр в четвертый раз подряд в сезоне вышел в стартовом составе Манчестер Сити и помог своей команде победить Ньюкасл (4:0).

Достойно внимания Зинченко – лучший игрок сезона в Манчестер Сити по интересному показателю

Во втором тайме Зинченко сделал результативный пас на Рияда Мареза, который отметился голом в воротах "сорок". Украинец провел весь матч.

За поединок Александр получил от WhoScored оценку 8,1. Среди защитников лучшую оценку в символической сборной имеет только партнер Зинченко по команде – Жуан Канселу.

В символической сборной 18-го тура сразу семеро игроков Манчестер Сити. Лучшую оценку за футболиста сборной Украины имеют только трое футболистов.



Символическая сборная 18-го тура АПЛ / Фото WhoScored