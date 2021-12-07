Зинченко помог Манчестер Сити

Манчестер Сити встречался с "быками" в последнем туре группового этапа. Для "горожан" игра не имела никакого турнирного значения, ведь команда Пепа Гвардиолы досрочно выиграла группу А.

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К 77-й минуте игры гости из Манчестера уступали со счетом 2:0. По голу за немцев оформили Собослай и Силва. Но "горожане" не ушли с поля без забитого гола.

Вышедший в стартовом составе Александр Зинченко сумел принять участие в результативной атаке Манчестер Сити. Украинец получил пас на левом фланге и выполнил красивый кросс в штрафную соперника.

На передачу украинца откликнулся алжирец Рияд Марез и отправил мяч в сетку ворот.

Видео ассиста Зинченко и гола Мареза

Поединок РБ Лейпциг – Манчестер Сити завершился неожиданной победой хозяев со счетом 2:1.

Вниманию. Зинченко в восьмой раз в сезоне вышел на поле в футболке Манчестер Сити. Четыре раза украинец выходил в Лиге чемпионов и записал на свой счет первое результативное действие в сезоне-2021/2022.