Зинченко помог Манчестер Сити
Манчестер Сити встречался с "быками" в последнем туре группового этапа. Для "горожан" игра не имела никакого турнирного значения, ведь команда Пепа Гвардиолы досрочно выиграла группу А.
Смотрите также Мбаппе оформил дубль на 7-й минуте матча Лиги чемпионов против команды украинца: видео голов
К 77-й минуте игры гости из Манчестера уступали со счетом 2:0. По голу за немцев оформили Собослай и Силва. Но "горожане" не ушли с поля без забитого гола.
Вышедший в стартовом составе Александр Зинченко сумел принять участие в результативной атаке Манчестер Сити. Украинец получил пас на левом фланге и выполнил красивый кросс в штрафную соперника.
На передачу украинца откликнулся алжирец Рияд Марез и отправил мяч в сетку ворот.
Видео ассиста Зинченко и гола Мареза
Поединок РБ Лейпциг – Манчестер Сити завершился неожиданной победой хозяев со счетом 2:1.