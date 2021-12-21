Зинченко один из лучших в туре
Александр в четвертый раз подряд в сезоне вышел в стартовом составе Манчестер Сити и помог своей команде победить Ньюкасл (4:0).
Достойно внимания Зинченко – лучший игрок сезона в Манчестер Сити по интересному показателю
Во втором тайме Зинченко сделал результативный пас на Рияда Мареза, который отметился голом в воротах "сорок". Украинец провел весь матч.
За поединок Александр получил от WhoScored оценку 8,1. Среди защитников лучшую оценку в символической сборной имеет только партнер Зинченко по команде – Жуан Канселу.
В символической сборной 18-го тура сразу семеро игроков Манчестер Сити. Лучшую оценку за футболиста сборной Украины имеют только трое футболистов.
Символическая сборная 18-го тура АПЛ / Фото WhoScored