По среднему количеству таких действий за игру в этом сезоне Зинченко занимает первое место среди всех футболистов Манчестер Сити. У Александра по 5,5 перехвата за 90 минут, а на втором месте идет Рубен Диас (4,9).

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Кроме того, стоит отметить, что Александр Зинченко входит в пятерку лучших игроков "Сити" из выигранных единоборств – в этом сезоне успешными оказываются 63% из них.

Что известно о сезоне Зинченко