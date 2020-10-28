Зінченко допоміг "МанСіті" розгромити "Марсель" в ЛЧ: відео
У 2-му турі 27 жовтня групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграв на виїзді проти "Марселя". Гості без проблем розгромили суперника.
Марсель – Манчестер Сіті 0:3
Голи: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлінг, 81
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Мінімальна перевага "МанСіті"
Головний наставник гостей Пеп Гвардіола з перших хвилин довірив місце у старті українцю Олександру Зінченку, який лише нещодавно повернувся із лазарету команди. Команди активно розпочали поєдинок, але "МанСіті" гостріше атакував, пише 24 канал.
Діас у центрі штрафного майданчика замкнув подачу з кутового, яку виконав Де Брюйне, але його удару головою бракувало влучності і м'яч пролетів високо над поперечиною.
Активність футболістів гостей реалізувалась у забитий гол. Де Брюйне віддав передачу на Торреса, який ударом із близької відстані, відправив м'яч у сітку, не залишивши воротареві шансів – 0:1.
Перший гол від "МанСіті"
Лапорт схопився за голову в розпачі, змарнувавши 100-відсоткову нагоду. Він отримав м'яч після подачі зі штрафного, обробив його вдалим першим дотиком і потужно пробив зблизька у центр воріт, але голкіпер Манданда виконав майстерний сейв.
Активний Де Брюйне впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але головний арбітр не повівся на симуляцію бельгійця.
Ближче до закінчення першого тайму своє прізвище на табло міг записати українець Зінченко. Олександр підхопив м'яч у штрафному майданчику та різко пробив у ворота – стійка врятувала господарів від ще одного пропущеного м'яча.
Розгром від гостей
На 55-й хвилині чудово зіграв на прийомі Товен, який отримав точний пас на межі штрафного майданчика. Він знайшов вільну зону та пробив – голкіпер виконав приголомшливий сейв.
У середині другого тайму Гюндоган підхопив м'яч після метушні в штрафному майданчику та з легкістю переграв воротаря з близької відстані – 0:2.
Результативний удар Гюндогана
Наприкінці зустрічі Стерлінг відправив м'яч у сітку, відгукнувшись на точний пас, який віддав Де Брюйне – 0:3.
Гол Стерлінга
Підсумковий рахунок зустрічі – 0:3 на користь "МанСіті".