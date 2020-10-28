У 2-му турі 27 жовтня групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграв на виїзді проти "Марселя". Гості без проблем розгромили суперника.

Марсель – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлінг, 81

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Мінімальна перевага "МанСіті"

Головний наставник гостей Пеп Гвардіола з перших хвилин довірив місце у старті українцю Олександру Зінченку, який лише нещодавно повернувся із лазарету команди. Команди активно розпочали поєдинок, але "МанСіті" гостріше атакував, пише 24 канал.

Діас у центрі штрафного майданчика замкнув подачу з кутового, яку виконав Де Брюйне, але його удару головою бракувало влучності і м'яч пролетів високо над поперечиною.

Активність футболістів гостей реалізувалась у забитий гол. Де Брюйне віддав передачу на Торреса, який ударом із близької відстані, відправив м'яч у сітку, не залишивши воротареві шансів – 0:1.

Перший гол від "МанСіті"

Лапорт схопився за голову в розпачі, змарнувавши 100-відсоткову нагоду. Він отримав м'яч після подачі зі штрафного, обробив його вдалим першим дотиком і потужно пробив зблизька у центр воріт, але голкіпер Манданда виконав майстерний сейв.

Активний Де Брюйне впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але головний арбітр не повівся на симуляцію бельгійця.

Ближче до закінчення першого тайму своє прізвище на табло міг записати українець Зінченко. Олександр підхопив м'яч у штрафному майданчику та різко пробив у ворота – стійка врятувала господарів від ще одного пропущеного м'яча.

Розгром від гостей

На 55-й хвилині чудово зіграв на прийомі Товен, який отримав точний пас на межі штрафного майданчика. Він знайшов вільну зону та пробив – голкіпер виконав приголомшливий сейв.

У середині другого тайму Гюндоган підхопив м'яч після метушні в штрафному майданчику та з легкістю переграв воротаря з близької відстані – 0:2.

Результативний удар Гюндогана

Наприкінці зустрічі Стерлінг відправив м'яч у сітку, відгукнувшись на точний пас, який віддав Де Брюйне – 0:3.

Гол Стерлінга

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:3 на користь "МанСіті".