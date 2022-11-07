В воскресенье, 6 ноября, в лондонском дерби "канониры" обыграли Челси со счетом 1:0. Впервые за последний месяц в матче смог принять участие восстановившийся после травмы Александр Зинченко. 25-летний защитник вышел в стартовом составе команды и был заменен на 78-й минуте.

Читайте также Английский Робин Гуд: Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря дублю Мохамеда Салаха – видеообзор

Участие в лондонском дерби позволило Зинченко выйти на первое по количеству матчей, сыгранных представителями Украины в чемпионате Англии. Теперь на счету Александра 82 поединка и по этому показателю он превзошел достижение Олега Лужного, сыгравшего в английской Премьер-лиге 81 матч.

Все матчи украинцев в АПЛ

Александр Зинченко (Манчестер Сити – 76, Арсенал – 6) – 82 матча Олег Лужный (Арсенал – 75, Вулверхэмптон – 6) – 81 Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66 Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59 Андрей Шевченко (Челси) – 49 Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27 Виталий Миколенко (Эвертон) – 27 Алексей Чередник (Саутгемптон) – 23 Александр Евтушок (Ковентри) – 3

Любопытно знать. Рекорд Лужного держался более 18 лет. Свой последний матч в АПЛ легендарный футболист провел 25 апреля 2004, когда его Вулверхэмптон сыграл вничью Бирмингемом (2:2). Олег Романович тогда отыграл 60 минут игрового времени.

Победа в лондонском дерби позволила подопечным Артеты сохранить лидерство в чемпионате. Теперь в активе "канониров" 34 очка. Челси занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание "пенсионеров" под первое место составляет 13 пунктов.