Тоттенхэм – Ливерпуль 1:2

Голы: Салах, 11, Салах, 40 – Кейн, 70.

В воскресенье в АПЛ были сыграны два центральных поединка 13 тура. Днем Арсенал минимально обыграл Челси в первом матче Зинченко после возобновления.

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На вечер же была вынесена встреча Тоттенхэма и Ливерпуля, которые находятся не в лучших кондициях, пишет 24 канал. Каждая из команд потерпела по два поражения в последних трех турах АПЛ, а мерсисайдцы и вовсе застряли в середине таблицы.

Салах делает дубль

Игра в Лондоне с первых минут пошла по сценарию гостей. Счет удалось открыть уже на 11-й минуте. После позиционной атаки Нуньес отпасовал на Салаха в центр штрафной и египтянин взлета попал в свободный угол ворот Льориса.

Удвоить преимущество Мохамед смог перед перерывом. После выбивания от Алиссона Даер неудачно сыграл головой, подарив Салаху выход лицом к лицу. Нападающий не промахнулся и оформил дубль.

Во втором тайме инициатива отошла к "шпорам" и хозяева таки смогли забить. После приникающего паса от Кулусевского Кейн отважился на удар с острого угла. Этим он застал врасплох как оборону гостей, так и Алиссона.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль:

Ливерпуль приближается к топ-четверке

Впрочем, вырвать хоть очков у Тоттенхэма не получилось. Подопечные Конте пропускают вперед Ньюкасл, но остаются в топ-четверке благодаря осечкам МЮ и Челси.

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Ливерпуль же поднялся на восьмую строчку и теперь отставание от четвертых "шпор" составляет 7 очков при игре в запасе у мерсисайдцев. В следующем туре лондонцы будут противостоять Лидсу, а Ливерпуль примет Саутгемптон.