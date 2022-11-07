В неділю, 6 листопада, в лондонському дербі "каноніри" обіграли Челсі з рахунком 1:0. Вперше за останній місяць у матчі зміг взяти участь Олександр Зінченко, який відновився після травми. 25-річний захисник вийшов у стартовому складі команди і був замінений на 78-й хвилині.

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Участь в лондонському дербі дозволила Зінченку вийти на перше за кількістю матчів, зіграними представниками України в чемпіонаті Англії. Тепер на рахунку Олександра 82 поєдинки і за цим показником він перевершив досягнення Олега Лужного, який зіграв в англійській Прем'єр-лізі 81 матч.

Всі матчі українців в АПЛ

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті – 76, Арсенал – 6) – 82 матчі Олег Лужний (Арсенал – 75, Вулвергемптон – 6) – 81 Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 66 Сергій Ребров (Тоттенгем) – 59 Андрій Шевченко (Челсі) – 49 Андрій Воронін (Ліверпуль) – 27 Віталій Миколенко (Евертон) – 27 Олексій Чередник (Саутгемптон) – 23 Олександр Євтушок (Ковентрі) – 3

Цікаво знати. Рекорд Лужного тримався понад 18 років. Свій останній матч в АПЛ легендарний футболіст провів 25 квітня 2004 року, коли його Вулвергемптон зіграв внічию Бірмінгемом (2:2). Олег Романович тоді відіграв 60 хвилин ігрового часу.

Перемога в лондонському дербі дозволила підопічним Артети зберегти лідерство в чемпіонаті. Тепер в активі "канонірів" 34 очки. Челсі займає сьому сходинку в турнірній таблиці. Відставання "пенсіонерів" під першого місця складає 13 пунктів.