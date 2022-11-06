Челси – Арсенал 0:1

Гол: Габриэл, 63.

В воскресенье, 6 ноября, в Лондоне прошел центральный матч 15-го тура АПЛ. В лондонском дерби на "Стэмфорд Бридж" Челси принимал Арсенал.

В стартовом составе команды Микеля Артеты впервые с начала октября появился Александр Зинченко. Наставник "канониров" традиционно доверил украинцу левый фланг защиты.

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Гости активно начали матч и уже на 11-й минуте Бен Уайт мог открывать счет. В целом, подопечные Артеты больше контролировали мяч и чаще создавали опасность у ворот Менди.

Однако реализовать свое преимущество "канониры" сумели только в середине второго тайма. На 63-й минуте матча защитник Арсенала Габриэл принял навесную передачу в штрафной и точно пробил в левую девятку.

Неназначенный пенальти

Когда матч подходил к завершению, в штрафной "пенсионеров" случилась противоречивая ситуация. Защитник Челси Марк Кукурелья сыграл рукой, из-за чего арбитр встречи прибег к помощи системы VAR. Однако после просмотра эпизода рефери принял решение продолжить игру.

Впрочем, одного забитого мяча хватило для победы Арсенала.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 78 минут и был заменен Кираном Тирне.

Арсенал лидирует в чемпионской гонке

Победа в лондонском дерби позволила подопечным Артеты сохранить лидерство в чемпионате. Теперь в активе "канониров" 34 очка. Челси занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание "пенсионеров" от первого места составляет 13 пунктов.