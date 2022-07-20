Нам его не хватит, но жизнь продолжается, – защитник МанСити тепло попрощался с Зинченко
Источник:Sky Sports
Александр Зинченко в шаге от перехода в лондонский Арсенал. Футболисты Манчестер Сити прощаются с украинцем, который больше не наденет голубую футболку "горожан".
Уокер: Зинченко очень популярный парень в команде
Вслед за Родри и главным тренером МанСити Пепом Гвардиолой с Александром Зинченко тепло простился правый защитник "горожан" Кайл Уокер. Футболист отметил, что потеря украинца будет не первой для команды перед новым сезоном.
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По словам Вокера, левый защитник из Украины был авторитетным парнем в команде, которого теперь не хватит английскому гранду.
Мы понимаем, что Алексу осталось пройти медосмотр и подписать контракт в Арсенале. Зинченко очень популярен парень в команде и среди тренерского штаба. Нам его не будет хватать, но жизнь продолжается. Нужно преодолеть эти трудности,
– сказал Уокер.
32-летний фланговый защитник вспомнил потери Фернандинью и Стерлинга, еще раньше покинувшие МанСити. Поэтому у игроков, оставшихся в распоряжении Гвардиолы, нужно сделать шаг вперед.
Уокер выступал вместе с Зинченко с лета 2017 года.
Зинченко сменяет Манчестер на Лондон
- По всей информации Зинченко покинул расположение МанСити ради медицинского осмотра и подписания контракта с Арсеналом. Если все сложится, то Александр еще точно сыграет против бывших.
- У украинца есть действующее соглашение с "горожанами", которое рассчитано до конца июня 2024 года. Поэтому "канонирам" придется выложить за трансфер левого защитника кругленькую сумму. Упоминается о 30 миллионах фунтов стерлингов, которые предлагает лондонский клуб.
- Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины подписал соглашение с Арсеналом до 2026 года.
- В своем последнем сезоне за "горожан" провел 28 матчей, в которых отличился 5 голевыми передачами. Из Мансити получил 11 титулов.