Александр и Влада Зинченко 12 марта 2021 года празднуют первую годовщину совместной жизни. Ровно год назад их пара создала крепкую семью.

Влада выставила в соцсети совместную фотографию с Александром с фотосессии, которую они сделали на НСК "Олимпийский".

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Все хорошо помнят это фото, которое заинтриговало болельщиков в 2020 году. Пару на фотографии украшают огромные букеты из роз. А Александр и Влада одеты в футболки национальной сборной Украины. Именно 12 марта они тайно расписались в Великобритании.

12.03.2020. С первой годовщиной, Зи,

– написала Влада.

Коротко об истории Седан и Зинченко

Впервые об их отношениях болельщики узнали на послематчевом интервью сборной Украины. Александр пошел к журналистке поделиться впечатлениями от игры, а в конце комментария поцеловал Владу Седан, которая работает на телеканале "Футбол". До этого представительница СМИ встречалась с другим футболистом Андреем Борячуком.

Этот поступок Зинченко мгновенно подхватили все соцсети и украинские издания. В этот день фанаты публично узнали об отношениях между парой. Уже в марте влюбленные расписались.

А уже летом того же года пара отпраздновала громкую свадьбу на территории загородного комплекса Киева Mayachok Event Hall. На событии присутствовало немалое количество футбольного сообщества. Среди гостей можно выделить главного наставника сборной Украины Андрея Шевченко и президента УАФ Андрея Павелко. Целый десант Шахтера поздравил Александра с женитьбой.

На праздновании побывали защитники "горняков" Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, полузащитник Тарас Степаненко, основной вратарь команды Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.