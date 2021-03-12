Олександр та Влада Зінченко 12 березня 2021 року святкують першу річну спільного життя. Рівно рік тому їх пара створила міцну сім'ю.

Влада виставила у соцмережі спільну світлину з Олександром із фотосесії, яку вони зробили на НСК "Олімпійський".

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Усі добре пам'ятають це фото, яке заінтригувало вболівальників у 2020 році. Пару на світлині прикрашають величезні букети з троянд. А Олександр та Влада вдягнуті у футболки національної збірної України. Саме 12 березня вони таємно розписались у Великій Британії.

12.03.2020. З першою річницею, Зі,

– написала Влада.

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Вперше про їх стосунки вболівальники дізнались на післяматчевому інтерв'ю збірної України. Олександр пішов до журналістки поділитись враженнями від гри, а вкінці коментаря поцілував Владу Седан, яка працює на телеканалі "Футбол". До цього представниця ЗМІ зустрічалась з іншим футболістом Андрієм Борячуком.

Цей вчинок Зінченка миттєво підхопили всі соцмережі та українські видання. У цей день фанати публічно дізнались про стосунки між парою. Вже у березні закохані розписались.

А вже влітку того ж року пара відсвяткувала гучне весілля на території заміського комплексу Києва Mayachok Event Hall. На події була присутня чимала кількість футбольної спільноти. Серед гостей можна виділити головного наставника збірної України Андрія Шевченка та президента УАФ Андрія Павелка. Цілий десант Шахтаря привітав Олександра з одруженням.

На святкуванні побували захисники "гірників" Микола Матвієнко і Сергій Кривцов, півзахисник Тарас Степаненко, основний воротар команди Андрій Пятов та Євген Коноплянка.