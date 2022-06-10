Гвардиола видит Зину только на фланге обороны

Летом 2017 Александр Зинченко поставил свою подпись под контрактом с Манчестер Сити. После этого украинец переквалифицировался из игрока центра поля и левый фланг обороны.

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Именно в этой позиции его использует Хосеп Гвардиола. Самому украинцу хотелось бы чаще играть на привычной для себя позиции, где играет в сборной Украины.

Вроде бы именно из-за игровой позиции на футбольном поле Зинченко может рассматривать другие варианты команд.

Ранее сообщалось, что украинцем интересовался Арсенал. Лондонский клуб привлекает Александра как раз этим условием. "Канониры" готовы использовать Зинченко на его привычной позиции в случае трансфера футболиста.

Также шла речь о заинтересованности Вест Хэма и Эвертона.

Статистика Зинченко в сезоне-2021/2022