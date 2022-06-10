Гвардіола бачить Зіну лише на фланзі оборони

Влітку 2017 року Олександр Зінченко поставив свій підпис під контрактом із Манчестер Сіті. Після чого українець перекваліфікувався із гравця центру поля та лівий фланг оборону.

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Саме на цій позиції його використовує Хосеп Гвардіола. Самому ж українцю хотілось би частіше грати на звичній для себе позиції, де грає у збірній України.

Начебто саме через ігрову позицію на футбольному полі Зінченко може розглядати інші варіанти команд.

Раніше повідомлялось, що українцем цікавився Арсенал. Лондонський клуб приваблює Олександра якраз цією умовою. "Каноніри" готові використовувати Зінченка на його звичній позиції у разі трансферу футболіста.

Також йшла мова про зацікавленість від Вест Хема та Евертона.

Статистика Зінченка у сезоні-2021/2022