Зинченко – лучший игрок сезона в Манчестер Сити по интересному показателю
Источник:InStat
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел еще один яркий матч за Манчестер Сити. В поединке с Ньюкаслом (4:0), а он стал для украинца четвертым подряд в основе горожан, наш футболист получил вторую в команде оценку от компании InStat (354) и стал лидером по количеству перехватов.
По среднему количеству таких действий за игру в этом сезоне Зинченко занимает первое место среди всех футболистов Манчестер Сити. У Александра по 5,5 перехвата за 90 минут, а на втором месте идет Рубен Диас (4,9).
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Кроме того, стоит отметить, что Александр Зинченко входит в пятерку лучших игроков "Сити" из выигранных единоборств – в этом сезоне успешными оказываются 63% из них.
Что известно о сезоне Зинченко
- Для Зинченко это уже второе результативное действие за Манчестер Сити в сезоне-2021/2022. Первый ассист украинец совершил в матче Лиги чемпионов против Лейпцига. Интересно, что Александр тоже ассистировал Марезу.
- Для Зинченко это первое результативное действие в АПЛ почти за три года. До этого украинец 10 февраля 2019 года сделал 2 ассиста в игре с Челси (6:0).
- В сезоне-2021/2022 Александр провел уже 11 матчей за "горожан". Украинец начал регулярно появляться на поле с ноября.