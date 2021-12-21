За середньою кількістю таких дій за гру цього сезону Зінченко посідає перше місце серед усіх футболістів Манчестер Сіті. Олександр по 5,5 перехоплення за 90 хвилин, а на другому місці йде Рубен Діас (4,9).

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Крім того, варто зазначити, що Олександр Зінченко входить до п'ятірки найкращих гравців "Сіті" з виграних єдиноборств – цього сезону успішними виявляються 63% з них.

Що відомо про сезон Зінченка