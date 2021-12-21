За середньою кількістю таких дій за гру цього сезону Зінченко посідає перше місце серед усіх футболістів Манчестер Сіті. Олександр по 5,5 перехоплення за 90 хвилин, а на другому місці йде Рубен Діас (4,9).
Як це було Нова зв'язка Манчестер Сіті: Зінченко віддав асист-цукерочку на Мареза в АПЛ – відео голу
Крім того, варто зазначити, що Олександр Зінченко входить до п'ятірки найкращих гравців "Сіті" з виграних єдиноборств – цього сезону успішними виявляються 63% з них.
Що відомо про сезон Зінченка
- Для Зінченка це вже друга результативна дія за Манчестер Сіті у сезоні-2021/2022. Перший асист українець зробив у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Цікаво, що Олександр також асистував Марезу.
- Для Зінченка це перша результативна дія в АПЛ майже за три роки. До цього українець 10 лютого 2019 року зробив 2 асисти у грі з Челсі (6:0).
- У сезоні-2021/2022 Олександр провів вже 11 матчів за "містян". Українець почав регулярно з'являтися на полі з листопада.