Зинченко едва не раздавил на машине утку: видео взорвало сеть
Манчестер Сити опубликовал забавное видео с украинским левым защитником команды Александром Зинченко. На видео украинец подъезжает на своем автомобиле к стоянке на базе клуба и видит рядом на дороге утку.
Источник:инстаграм Манчестер Сити
Зинченко вовремя остановился, позволив утке отскочить, после чего укоризненно на нее посмотрел – мол, переходит дорогу в неположенном месте – и поехал дальше.
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"Утка", – коротко подписала видео пресс-служба"МанСити".
- В этом сезоне Зинченко провел в футболке "горожан" 20 матчей во всех турнирах, в которых однажды ассистировал партнеру по команде.
- Ранее сообщалось, что лидер АПЛ планирует подписать Робина Госенса из Аталанты, который как раз играет на позиции Александра.
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