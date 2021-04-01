Зінченко ледь не розчавив на машині качку: відео підірвало мережу
Манчестер Сіті опублікував кумедне відео з українським лівим захисником команди Олександром Зінченком. На відео українець під'їжджає на своєму автомобілі до стоянки на базі клубу і бачить поруч на дорозі качку.
Джерело:інстаграм Манчестер Сіті
Зінченко вчасно зупинився, дозволивши качці відскочити, після чого докірливо на неї подивився – мовляв, переходить дорогу в недозволеному місці – і поїхав далі.
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"Качка", – коротко підписала відео пресслужба "МанСіті".
- У цьому сезоні Зінченко провів у футболці "містян" 20 матчів у всіх турнірах, у яких одного разу асистував партнеру по команді.
- Раніше повідомлялось, що лідер АПЛ планує підписати Робіна Госенса з Аталанти, який якраз грає на позиції Олександра.
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