В Манчестер Сити обратили внимание на левого защитника Аталанты Робина Госенса. Англичане хотят подписать футболиста, что может ухудшить дела Александра Зинченко в клубе.

Английский гранд не прочь подписать немецкого футболиста и одного из лидеров Аталанты. Клуб АПЛ контактировал и собирал информацию в январе.

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Замена Зинченко

В МанСити серьезно настроены попытаться подписать игрока Серии А летом 2021 года. Робин Госенс играет на позиции левого защитника. На ней же играет украинский футболист Александр Зинченко. Поэтому украинец может получить солидную конкуренцию на свою позицию.

Англичане готовы выслушать предложения в отношении украинца Александра Зинченко, чтобы освободить место для Госенса. Интересно, что в последнее время Александр получает все больше игрового времени и доверия от наставника Пепа Гвардиолы.

В этом сезоне игрок сборной Украины провел в футболке "горожан" 18 поединков, в которых однажды выполнил ассист.

Госенс – стабильный игрок Аталанты, за которую сыграл в этом сезоне 30 матчей. Учитывая позицию на футбольном поле, его результативность тоже удивляет – 9 голов и 6 результативных передач.

Специализированный портал Transfermarkt сообщает, что контракт Госенса с клубом Серии А истекает 30 июня 2022 года. Соглашение Зинченко с МанСити рассчитано до конца июня 2024 года.