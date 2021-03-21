Круче вратаря: как Зинченко спас Манчестер Сити от неминуемого гола – видео
20 марта Манчестер Сити переиграл Эвертон (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии. Александр Зинченко отыграл весь матч и даже сделал сейв.
Источник:24 канал
Счет был бы совсем другим, если бы не действия Зинченко, который в одном из эпизодов поединка вынес мяч с линии своих ворот.
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Победу гостям принесли не только голы Илкая Гюндогана и Кевина Де Брюйне, но и самоотверженная игра в обороне левого защитника Александра Зинченко, который при счете 0:0 подстраховал своего кипера Стеффена, отбив мяч головой с линии ворот.
Видео сейва Зинченко
Итоги матча для Зинченко
- 24-летний Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, заработав 7,7 балла. Это стало максимальным показателем среди всех игроков обеих команд.
- Футболист сборной Украины сделал 67 касаний мяча и отдал 57 передач. Точность составила 89%. Также Александр заблокировал один удар соперника, дважды вынес мяч из штрафной и выиграл 2 верховых противостояния. Зинченко дважды бил по чужим воротам, но оба удара были заблокированы.
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