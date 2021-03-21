20 марта Манчестер Сити переиграл Эвертон (2:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии. Александр Зинченко отыграл весь матч и даже сделал сейв.

Счет был бы совсем другим, если бы не действия Зинченко, который в одном из эпизодов поединка вынес мяч с линии своих ворот.

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Победу гостям принесли не только голы Илкая Гюндогана и Кевина Де Брюйне, но и самоотверженная игра в обороне левого защитника Александра Зинченко, который при счете 0:0 подстраховал своего кипера Стеффена, отбив мяч головой с линии ворот.

Видео сейва Зинченко

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Итоги матча для Зинченко